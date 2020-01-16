Yerli otomobil TOGG Barcelona'da dünyaya tanıtılacak

Tasarımı ve teknik özellikleriyle göz kamaştıran yerli otomobil ilk kez Barcelona'daki MWC Fuarı'nda tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk test sürüşünü yaptığı yerli otomobil TOGG Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Tasarımı ve özellikleriyle otomobil piyasasını sallayan yerli otomobil, ilk kez İspanya'nın Barcelona kentinde MWC Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.

Teknoloji fuarında sahneye çıkacak

Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor.

Tanıtımını CEO'su yapacak

Otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yapacak. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.