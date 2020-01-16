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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı dinamitle patlatıldı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte çeşitli bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocağında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. 

Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen kaçak kömür ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileriyle, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi. 

Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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