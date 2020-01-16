Instagram'dan ünlülere kötü haber Photoshop'lu fotoğrafları gizleyecek

Binlerce kullanıcısı olan Instagram’ın photoshoplu fotoğrafları tespit edip, bunu kullanıcılardan gizleyecek yeni bir özellik getirdiği iddia edildi.

ABD’nin San Francisco kentinde yaşayan fotoğrafçı Toby Harriman tarafından keşfedilen bu yeni özellikte Instagram sayfasında photoshoplu bir kare paylaşılmışsa ‘yanlış bilgi’ şeklinde bir etiketle kullanıcılar uyarılıyor. Bu gönderiler hashtag aramalarında ve Keşfet’te yer almıyor.

Harriman, gökkuşağı renklerine boyanmış dağ manzarasında poz veren bir kullanıcının fotoğrafına bakarken bu uyarıyla karşılaşmış ve içerik kendisinden gizlenmiş.

Olayı sosyal medya hesaplarından duyuran Harriman, “Görünen o ki, Instagram/Facebook sahte fotoğrafları, dijital sanatı etiketlemeye başlayacak” dedi.

Gerçekle sahte olan arasındaki ayrıma büyük saygı duyduğunu belirten Harriman, yine de durumun dijital sanat açısından zor olacağını, bu alanda faaliyet gösteren sanatçıların eserlerini takipçileriyle buluşturmakta zorlanacağını söyledi.