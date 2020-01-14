Instagram'a 4 yeni özellik geliyor kullanıcılar çok sevecek
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 4 adet yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Sosyal medya platformu Instagram kullanımı her geçen gün artarken, yenilikler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Instagram tarafından açıklananlara göre yeni bir takım özellik geleceği belli olmuştu. Çıkan haberlere göre Instagram Boomerang özelliği için 4 yeni efekt yayınlayacak.
Özelliklerle ilgili video ortaya çıktı
2019 yazında Instagram Boomerang için yeni efektlerini ve özelliklerini duyurup, bu özellikleri yalnızca test için bazı kullanıcılara sunmuştu. Bu yeni özelliklerle ilgili bir video ortaya çıktı ve özelliklerin ne olduğu belli oldu.
TikTok'un video konusunda hızlıca ilerlemesinin arkasında kalmak istemeyen Instagram; Boomerang için SloMo, Echo, Duo ve Trimming isimli özellikleri kullanıcılarına sunuyor.
SlowMo isimli özellik, Boomerang hızını yarıya düşürüyor ve yavaşlatılmış bir şekilde oynatıyor.