Instagram'a 4 yeni özellik geliyor kullanıcılar çok sevecek

Özelliklerle ilgili video ortaya çıktı

2019 yazında Instagram Boomerang için yeni efektlerini ve özelliklerini duyurup, bu özellikleri yalnızca test için bazı kullanıcılara sunmuştu. Bu yeni özelliklerle ilgili bir video ortaya çıktı ve özelliklerin ne olduğu belli oldu.