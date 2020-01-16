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Espanyol Marcao'ya talip oldu

Espanyol, Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulundu.

Kadrosunu Saracchi, Onyekuru ve Sedikida ile güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Marcao için 5 milyon euro
La Liga ekiplerinden Espanyol, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulundu. 

Terim'in banko isimlerinden
Fatih Terim'in savunmadaki en güvendiği isimlerin başında gelen Marcao'nun geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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