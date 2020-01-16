HABER /  SPOR

Mavericksli Luka Doncic NBA tarihine geçti

Anadolu Ajansı

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, bir karşılaşmada 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını aşan en genç oyuncu olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine geçti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Altı ismin çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla öne çıktı. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA kariyerinin 109. karşılaşmasında 20. kez üç istatistikte de çift haneye çıkan Doncic, lig tarihinde 20 "triple double"a en kısa sürede ulaşan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Oscar Robertson, 45 maçla rekoru elinde tutuyor.

Furkan'dan Nets potasına 15 sayı
Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Brooklyn Nets'i 117-106 yendiği mücadelede 15 sayı kaydetti.

76ers'ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons da 20 sayı, 11 asist, 6 ribauntla "double double" yaptı.

Nets'te Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asist, Jarrett Allen ise 17 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 117-106
Boston Celtics-Detroit Pistons: 103-116
Miami Heat-San Antonio Spurs: 106-100
Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-106
Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 99-104
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-130
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 100-86
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 107-117
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

SON DAKİKA HABERLERİ
2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti açıklandı
Moskova'daki Libya zirvesinin perde arkası! Hafter sinir krizi geçirmiş
Yerli otomobil TOGG Barcelona'da dünyaya tanıtılacak
Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu! Birinin yaşamı büyük dramlarla dolu
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi netleşti
Ahmet Hakan'dan Altaylı'ya 'Sen de Demirtaş'a saz çaldırdın' tepkisine yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım
Instagram'dan ünlülere kötü haber Photoshop'lu fotoğrafları gizleyecek
Kayserispor'da yeni transferlerin lisansları çıktı
CHP'liler Kanal İstanbul çevresinde arsa kapattı iddiası
Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
Yorumlar