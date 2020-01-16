Doğa Koleji'nde kriz nihayet çözüldü İTÜ Vakfı'na devir kesinleşti

Doğa Koleji krizi nihayet çözüldü. Türkiye'nin en büyük özel okullarından olan Doğa Koleji'nde, aylardır süren ekonomik kriz vardı. İTÜ'nün 400 milyon alım işinden vazgeçtiği iddia edilmişti. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı, İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarında da yer aldı. Böylece okul artık resmen İTÜ Vakfı'nın oldu.

Öğretmenleri okula gidecek para dahi bulamayan Doğa Koleji, artık İTÜ Vakfı'nın. Müteahhit patron, velilerden aldığı peşin paraları doğru kullanmayınca okul ekonomik krize girdi. Öğretmenler aylardır maaş alamazken; veliler de öğretmenlere destek olmak için okulların önünde eylemler düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda, Doğa Koleji'ni satın almak için İTÜ Vakfı girişimlerde bulundu. Olumlu başlayan süreç, okulun borçları nedeniyle tıkandı. Dün yapılan görüşmelerin ardından da satış kesinleşti.

İTO'nun sitesinde

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı, İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarında da yer aldı. Böylece okul artık resmen İTÜ Vakfı'nın oldu. İTO kayıtlarında İTÜ Vakfı Başkanı Serhat Özeren, Doğa Koleji markasına sahip olan Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı.