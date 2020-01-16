Kapan-4 Mava Operasyonu'nu başladı! İşte ilk gelen fotoğraflar
Son dakika gelişmesini duyuran İçişleri Bakanlığı, "Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla Kapan-4 Mava Operasyonu başlatıldı" açıklaması yaptı.
Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Kapan Operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.
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795 personel ile 52 operasyonel tim katılıyor
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel ile 52 operasyonel tim katılıyor.
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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ediyor.
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Mardin’de KAPAN-1 BAGOK ile başlayan operasyonlar, Hatay‘da KAPAN-2 AMANOSLAR, Hakkari’de KAPAN-3 KAVAKLI operasyonları ile devam ediyor.
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