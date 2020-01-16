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Lice'de PKK'lı teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Ocak'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır' operasyonu tamamlandı. 

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı kış sığınağı tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 18 el bombası, 500 kilo amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 büyük pil, 350 tüfek askı kayışı, 210 palaska, 15 terörist kıyafeti ile 500 kilo gıda malzemesi ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken el bombası, mühimmat, patlayıcı madde, amonyum nitrat ile diğer malzemeler, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi. Kış sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SAĞLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan soruşturma başlatılan A.A ve V.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı. 

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