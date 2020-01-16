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İki işadamının tecavüzüne uğrayan Meryem sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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ANTAKYA'ya tatile giden Meryem isimli 28 yaşındaki genç kız, 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Sanıklardan şikayetçi olan genç kız yaşadığı süreci twitterdan paylaşıp yardım isteyince gündeme oturdu.

Meryem 28 yaşında... 13 Ağustos 2019 tarihinde bayram tatili için Antakya'ya gitti. Burada 2 kişinin tecavüzüne uğradı. Konyaaltı Polis karakoluna giderek şikayetçi olan genç kız, ifadesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yürümekte bile zorlanarak hastaneye ulaşan genç kızda tecavüze bağlı yırtıklar tespit edildi ve bu raporlaştırıldı. 

Meryem olayın ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndü. Babasını 2016 yılında kanserden kaybeden Meryem, annesinin de lenfoma kanseri olduğunu öğrenince yaşadıklarını ondan sakladı. 15 Ocak çarşamba günü olaya ilişkin ilk duruşmaya avukatsız ve yalnız başına katılan Meryem, zanlı avukatlarının sözlü tacizine uğradı. 

Yalnız kaldım
Genç kız yaşadığı süreç sonrası 'kendini çok yalnız' hissettiğini belirterek olanları sosyal medyadan paylaşıp, bir sonraki duruşmasında herkesten destek istedi. Meryem'in anlattıkları sonrasında bir çok avukat gönüllü olarak avukatlığı üstlenmeyi önerirken, psikolojik yardım önerenlerde oldu. İşte Meryem'in herkesi sarsan o paylaşımları:



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