Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Almanya'ya Libya tepkisi

BERLİN'de düzenlenecek Libya konferansına davet edilmeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlayamadıklarını" belirterek Almanya'ya tepki gösterdi.

Yunanistan’ın Berlin’de 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan Libya konferansına davet edilmemesi Atina’nın tepkisine yol açtı.

Devlet televizyonu ERT’ye konuşan Dışişleri Bakanı Dendias, bu duruma şaşırdıklarını söyleyerek “Organizatörlere en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.

"Söz hakkı sahibi olmak istiyoruz"

Atina, Berlin’deki konferansa katılmak için geçtiğimiz günlerde talepte bulunmuştu. Ancak Yunanistan, Alman hükümetinin konferans için Berlin’e davet ettiği ülkeler arasında yer almadı. Yunanistan özellikle Türkiye ve Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Doğu Akdeniz’le ilgili imzaladığı münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına yönelik tepkisini masaya getirmek için Berlin’deki konferansta yerini almak istiyordu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Libya’daki gelişmeler hakkında söz hakkı sahibi olmak istiyoruz” diyerek konferansa katılmak istediklerini söylemişti.

BM’den çağrı yapıldı

Zirveye katılacak olan isimlerden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm uluslararası kamuoyunu Berlin’deki Libya konferansına destek vermeye çağırdı. New York’ta yaptığı açıklamada, tüm BM üyesi ülkeleri ve bölgesel örgütleri konferansa ciddi destek vermeye davet eden Guterres, Libya’da çatışan taraflara da mevcut ateşkesin korunması için “yapıcı” davranmaları çağrısı yaptı.