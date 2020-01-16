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ABD duyurdu! Irak'ta DEAŞ operasyonları yeniden başladı

Irak'ta görevli ABD'li askerleri, gerilimlerin artması üzerine, ülkedeki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı. ABD DEAŞ'a karşı ortak operasyonların yeniden başladığını duyurdu.

Son zamanlarda Irak'ta yaşanan gerginliğin ardından DEAŞ'a karşı operasyonlarını durdurduğunu söyleyen ABD, kaldığı yerden devam ediyor. ABD ordusu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik ülkenin güvenini sağlamak için 10 Haziran 2014'ten beri bölgede varlığını sürdürüyor.Irak'ın farklı bölgelerinde yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor.

Bölgedeki gerilim arttı

ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı General Kasım Süleymani'yi öldürerek, bölgedeki gerilimi iyice artırmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Operasyonlar askıya alınmıştı

Irak'ta görevli ABD'li askerleri, gerilimlerin artması üzerine, ülkedeki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.

Kaldığı yerden devam ediyor

Öte yandan ABD güçleri; Irak'ta, İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyonlarını yeniden başladığını duyurdu.

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