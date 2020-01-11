Ali Koç Comolli'nin yetkilerini elinden aldı istifasını bekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Falette transferinin ardından ayağına çağırdığı Comolli'nin yetkilerini elinden alırken Fransız sportif direktörün istifa etmesini bekliyor.

Birkaç gün önce Twitter hesabı açarak Simon Falette transferi ve Rogon Menajerlik Şirketi iddialarına açıklık getiren Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin özellikle Falette'le ilgili sözleri, başkan Ali Koç'la aralarında sorun yaşandığı iddialarını güçlendirmişti.

İki aydır kriz yaşanıyormuş

Comolli'nin "Falette'yi ben değil, başkan aldı" şeklindeki açıklamasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Başkan Koç önceki gece Comolli'yi, Antalya'dan İstanbul'a çağırdı. Dün de Fransız sportif direktörü uyardı. Ancak son yaşananlar iki aydır kulüpte bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

Transfer zirvesi sonrası karar

Takvim'de yer alan habere göre aralık ayı başında Başkan Koç, Comolli ve Yanal'ın transfer zirvesi yaptığı ve toplantıda bazı kararlar aldığı ortaya çıktı. Bu kararlar sonrası Comolli'nin birisi Süper Lig'den olmak üzere 2 stoper ile anlaşmaya vardığı belirlendi. Ancak Başkan Ali Koç'un bu gelişmelerin aksine bir anda Falette transferini istediği belirlendi.

Dostluk zedelendi

Gustavo'nun transferi sırasında Rogon menajerlik şirketinden çok memnun kalan Ali Koç'un Rogon'un önerdiği Falette'ye onay vermesi Comolli ile Koç arasındaki dostluğu zedeledi.

Vedat'a gelen teklifi geri çevirdi

Aralık ayında bir de Vedat Muriç krizinin yaşandığı ortaya çıktı. Comolli'nin İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi yönetime sormadan geri çevirdiği ve Koç'un bunu duyunca çok sinirlendiği ifade edildi.

İstifasını bekliyor

Comolli'nin Rogon iddialarını yanıtlamak için Twitter hesabı açması ise bardağı taşırdı. Ali Koç önce bunu engellemeyen Comolli'nin asistanı Selinay Gürgenç'i görevden aldı. Ayrıca başkanın, tazminat ödememek için Comolli'nin istifasını beklediği ifade ediliyor.

Yetkileri elinden alındı

Yenişafak'ın iddiasına göre ise yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli’nin yetkileri de elinden alındı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen Damien Comolli bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor. Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki’ye emanet edildi.



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