Galatasaraylı Henry Onyekuru ölümden döndü

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Henry Onyekuru'nun hayatını Galatasaraylı doktorların erken teşhisi kurtardı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Henry Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp dün akşam yaptığı açıklamada Nijeryalı futbolcunun ülkesinde sıtma mikrobu kaptığını duyurdu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girdiği, uluslararası sağlık protokollerinin uygulandığı belirtildi. Galatasaray Sağlık Heyeti'nin dikkati, olası bir faciayı önledi.

Doktorlarının korktuğu başına geldi

Sözcü'de yer alan iddiaya göre; Onyekuru, 5 Ocak'ta sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı. Daha sonra yüksek ateş şikâyeti olan yıldız futbolcuya testler yapıldı. Olağandışı bir sonuç çıkmamasına rağmen sağlık heyeti, kısa süre önce Nijerya'dan gelen oyuncunun sıtma olabileceğinden şüphelendi. Testler derinleştirildi ve Galatasaray doktorlarının korktuğu başına geldi. Dün alınan son sonuçlarda sıtma mikrobu kesinleşti.

Bir ay içinde sahalara dönecek

Tedaviye alınan Onyekuru, ilaç uygulamasına olumlu tepki verirse bir ay içinde sahalara dönebilecek. 3-4 günlük sürecin çok kritik olduğu öğrenildi. Galatasaray Sağlık Heyeti'nin titiz çalışması ve dikkati olmasa, Nijeryalı kampa katılacaktı.

Dünyanın en ölümcül hastalığı

Altay'la oynanan hazırlık maçında forma giymesi halinde ise sahada trajik bir olay yaşanabilirdi. Dünyanın en ölümcül hastalıklarından olan sıtma, genelde Batı Afrika ülkelerindeki sivrisinek ısırmasından kaynaklanıyor.