ABD başka bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı

ABD ordusunun İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün Yemen'de bir başka üst düzey İranlı komutanı daha öldürme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu ortaya çıktı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı yetkililer, ordunun düzenlediği bir hava operasyonunda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki üst rütbeli komutanlardan Abdülrıza Şahlai'nin hedef alındığını ancak görevin başarılamadığını söyledi.

Amerika'nın sesi sitesinde yer alan habere göre yetkililer, hem Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hem de Şahlai'nin onaydan geçen askeri hedefler listesinde yer aldığını belirtti.

15 milyon dolarlık ödül koymuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın kilit sermayedarlarından biri olarak tanımlanan Şahlai dahil, örgütün mali kaynaklarına darbe vurulmasına yönelik bilgi paylaşanlara 15 milyon dolarlık ödül koymuştu. Şahlai'nin eylemleri arasında, Şii milis gruplara silah ve patlayıcı tedarik etmek ve 2011'de Washington'da Suudi büyükelçisine suikast planı yapılması talimatı vermek sıralandı.

Pentagon yorum yapmadı

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu Şahlai operasyonuyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bir yorum yapmadı. Pentagon sözcülerinden Rebecca Rebarich, "Teröristler ve ABD'nin diğer hasımları için uzun zamandır barınak vazifesi gören Yemen'de 2 Ocak tarihli bir hava operasyonuna ilişkin haberi gördük. Savunma Bakanlığı bölgedeki iddia edilen operasyon hakkında yorum yapmıyor" ifadesini kullandı.