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Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı

Herkesin büyük beğenisini kazanan yerli otomobilin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan 'Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı.

Videoda aracın tasarım hikayesine değinildi.

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

İşte o video:

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