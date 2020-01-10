Kanal İstanbul hazımsızlığı rezil etti!

Kanal İstanbul'a karşı çıkmak için her fırsattan yararlanmaya çalışan bazı medya organları, yaptığı haberlerle alay konusu oluyor. Son olarak Odatv ve Cumhuriyet gazetesini yaptığı, "Kanal İstanbul erkekleri hadım edecek" haberi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanal İstanbul üzerine tartışmalar sürerken, bazı haber sitelerinin yaptığı haberler sosyal medyada 'bu kadar da olmaz' dedirten cinsten. Bu haberlere son örnek, Odatv ve Cumhuriyet gazetesinin Prof. Dr. Cemal Saydam'ın açıklamalarına dayandırdığı haberi.

İki haber sitesinin de manşetten duyurduğu haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam'ın, projenin etkileriyle ilgili yaptığı açıklamalara yer verildi. Saydam, Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'nde Sülfür Dioksit'in oluşumuna etki ettiğini, bunun da ileri vadede erkekleri "kimyasal hadım" edeceğini iddia etti.

Odatv'nin Kanal İstanbul'a karşı çıkmak için yaptığı son haber sosyal medyada alay konusu oldu.