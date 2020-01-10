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ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı

Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "İmalat, madencilik, tekstilde yeni yaptırımlar olacak" dedi

Amerika Birleşik Devletleri, bakanları İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Süleymani sukiastine ilişkin, Kasım Süleymani bizzat geniş ve büyük çapta saldırılar planlıyordu. Bu saldırılar ABD büyükelçiliği ve Amerikan askeri unsurlarına yönelik planlanmaktaydı" dedi.

Süleymani sonrası tehdit kalktı mı? sorusuna yanıt
ABD'li Bakan Süleymani sonrası "ABD unsurlarına yönelik tehdit kalktı mı?" sorusuna, "Tek bir görev terör tehlikesini tamamen ortadan kalmasını sağlamaz. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık, Hamza bin Ladin'i ortadan kaldırdık, DAEŞ'i ortadan kaldırdık" yanıtını verdi.

İran'da düşe uçak
Pompeo ayrıca Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Herhangi bir sonuca varmadan önce soruşturmanın bitmesini beklemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Ekonomik olarak zarar verdik"
ABD Hazina Bakanı Mnuchin, imalat, madencilik ve tekstil alanlarında İran'a yaptırım uygulandığını ifade ederek "Ekonomik olarak zarar verdik" dedi.

Trump yaptırımları imzalamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada yaptırım kararını imzaladığını belirterek, "Yaptırımları uyguladık. Öncekiler ağır yaptırımlardı ama şimdi yaptırımları önemli ölçüde artırdık" demişti.

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