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Adana'daki o öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
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ADANA'da sınavda sorduğu sorular üzerinden öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

ADANA Valiliğinden yapılan açıklamada; Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak ve Bilgisi öğretmeninin, öğrencilerine sınavda sorduğu sorularla hakaret ettiği iddiasının sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

MEB: Müfettiş görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyuna yansıyan Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesindeki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, maarif müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatıldı.

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