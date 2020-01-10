Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:
14 Ocak Salı
16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)
18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
15 Ocak Çarşamba
16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)
20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)