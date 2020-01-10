Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı. Erdoğan ardından yapımı devam eden Çamlıca TV kulesinde incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.