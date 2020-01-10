Sergen Yalçın'dan bomba Simon Falette yorumu

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin tartışılan transferi Simon Falette için ''Stoper işte (Gülerek). Çok kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum, ne kadar katkı vereceği önemli.'' şeklinde yorumda bulundu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalya kampında Asist Analiz'e önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin tartışılan yeni transferi Simon Falette Sergen Yalçın'a da soruldu. İşte Sergen Yalçın'dan olay yorum...

Fenerbahçe’nin transfer ettiği Simon Falette sizin de listenizde bulunuyormuş. Doğru mu?

Vardı. Sezon başında ilgilendik ama alamadık. Büyük ihtimalle bütçe uygun olmadı. Büyük takımın aldığı oyuncuyu bizim almamız zor. Biz ligin ikinci yarısı için bir oyuncuya 700 bin Euro veremeyiz. Nasıl verelim? Hiçbir Anadolu takımı veremez bunu.

''Stoper işte''

Hoca gözüyle baktığınız zaman Simon Falette nasıl bir oyuncu?

Stoper işte (Gülerek). Çok kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum, ne kadar katkı vereceği önemli. Bazen bir oyuncu geliyor, “bu oyuncuyu nereden aldık” diyoruz ama acayip katkı sağlıyor. Niye, takıma uyum sağlıyor. Mesela, Sivasspor’da taşlar doğru yerlere oturdu ve ciddi bir başarı ortaya çıktı. Her sene Anadolu’dan bir takım böyle çıkış yapıyor.