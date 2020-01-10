Irak'tan Beyaz Saray'a kritik talep! Askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturun

IRAK, ülkesindeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'dan mekanizma oluşturulmasını talep etti.

İran, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD askerinin bölgeden çekilene kadar saldırılarına devam edeceğini duyurmuştu. ABD-İran geriliminin çatışma alanı olan Irak, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

ABD stratejik güvenlik anlaşması iptal etmişti

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası olağanüstü toplanan Irak Meclisi, 'ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' talebini içeren tasarıyı kabul etmişti.