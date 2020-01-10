HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Irak'tan Beyaz Saray'a kritik talep! Askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturun

IRAK, ülkesindeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'dan mekanizma oluşturulmasını talep etti.

İran, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD askerinin bölgeden çekilene kadar saldırılarına devam edeceğini duyurmuştu. ABD-İran geriliminin çatışma alanı olan Irak, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

ABD stratejik güvenlik anlaşması iptal etmişti

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası olağanüstü toplanan Irak Meclisi, 'ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' talebini içeren tasarıyı kabul etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ay tutulması saat 22.21'de burçları nasıl etkileyecek? Hande Kazanova burç yorumu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'daki cinayetin arkasından aşk mesajı çıktı
Ahmet Davutoğlu'ndan olay Gazeteciler Günü mesajı!
Ankara'da ekmeğe zam kararı verilmişti! Valilik İptal etti
ABD'ye öfkesi inmiyor! AB ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tepki
Doğa Koleji satışı ne oldu? Bir öğretmen açım intihar edeceğim diye twit attı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal 4 oyuncunun biletini kesti
ÖNCEKİ HABERLER
Teşekkür alma şartları 2020 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe
ABD'de FBI ve Apple şifre kırma konusunda karşı karşıya geldi
Gaziantep FK'da Yuri Lodygin ile yollar ayrıldı
Dünya'nın etrafındaki uğultunun sırrı çözüldü
Ay tutulması burçlara etkisi oğlak burcu aşk hayatı krizde
Yorumlar