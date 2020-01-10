HABER /  GÜNCEL
ADV Mazluma Çatı Olalım
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 dini günler takvimi Diyanet

ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Müslümanlar için yeri ayrı olan mübarek Ramazan ayı 2020 yılında ne zaman başlayacak araştırması başladı. Ramazan ayı 24 Nisan cuma günü başlayacak ve ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2019 yılında ramazan bayramı ise 24 mayıs pazar günü başlayacak. 31 Temmuz cuma günü ise Kurban Bayramı başlayacak. 

2020 yılının başlaması ile birlikte müslüman alemi için yeri çok ayrı olan mübarek Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda ayda başlayacak araştırması arttı. 2020 yılında mübarek Ramazan ayı 24 Nisan cuma günü başlayacak ve ramazan ayı 23 Mayıs cumartesi günü sona erecek. 2019 yılında ramazan bayramı ise 24 mayıs pazar günü başlayacak. 31 Temmuz cuma günü ise Kurban Bayramı başlayacak. 

Peki özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Kurban bayramında ve Ramazan bayramında kaç gün tatil yapacak? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Bayramı memleketinden geçirmek isteyen vatandaşlar için tarih belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: 1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanıyor. 2020 miladi takvime göre 31 Temmuz cuma günü başlıyor.

*30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

*31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

*1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

*2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

*3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'ye öfkesi inmiyor! AB ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tepki
Doğa Koleji satışı ne oldu? Bir öğretmen açım intihar edeceğim diye twit attı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal 4 oyuncunun biletini kesti
Marketlerde yeni dönem! Artık bebek bezi jilet prezervatif'e artık alarm takılacak
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!
Mahir Ünal duyurdu! AK Partililere sosyal medya kuralları geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi
DNANudge DNABand CES 2020 fuarına damga vurdu
Jailson: Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem
Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi
Öğretmenlik başvurusu 2020 sözleşmeli öğretmenlik son başvuru
Aslan burcu yorumları ay tutulması etkileri nasıl olacak?
Yorumlar