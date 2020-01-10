Fenerbahçe'de Ersun Yanal 4 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, kadroda düşünmediği isimleri belirledi. Yanal netleştirdiği 4 oyuncuyla ilgili raporu, Fenerbahçe yönetimine sundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimleri kafasında belirledi. Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Alper Potuk, Adil Rami, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç ile yollar ayrılacak.

Asistanaliz internet sitesinde yer alan habere göre, tecrübeli teknik adamın, performanslarından memnun olmadığı bu oyuncular için gelen teklifler değerlendirilecek. Sezon başında Wolfsburg’dan transfer edilen Murat Sağlam ise forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilecek.

Alper Potuk

Fenerbahçe ile yedinci sezonunu geçiren Alper Potuk eski günlerinin çok uzağında bir performans sergiliyor. Alper Potuk bu sezon sadece 3 tanesi ilk 11’de olmak üzere 7 maçta sarı lacivertli formayı giydi. 28 yaşındaki orta saha bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Adil Rami hataları ile dikkat çekmişti

Sezon başında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere kadroya katılan Adil Rami isteneni veremedi. Sadece 4 maçta Fenerbahçe için mücadele eden Fransız savunmacı yaptığı hatalar ile dikkat çekti. 34 yaşındaki savunmacıya iyi bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

Serie A ekibi Brescia, Miha Zajc için teklif yaptı

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den kadrosuna kattığı Miha Zajc ile yollarını ayırmak istiyor. Sakatlığı bulunan ve sezonun geride kalan kısmında 5 maçta sahada olan Sloven orta saha Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor maçında 1 gol atmıştı. İtalya Serie A ekibi Brescia’nın Miha Zajc için teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe Yönetimi gelen teklifi değerlendirecek ve önümüzdeki günlerde bir karar verecek.

Mevlüt Erdinç

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminin son günlerinde transfer ettiği Mevlüt Erdinç bekleneni veremedi. Vedat’a alternatif olarak kadroya katılan 32 yaşındaki forvet 6 maçta görev yaptı. Forma giydiği 6 maçta etkili bir performans sergileyemeyen Mevlüt Erdinç etkisiz kaldı. Mevlüt bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi.

Murat Sağlam kiralık gidecek

Ersun Yanal’ın beğendiği oyunculardan olan fakat İsla ve Dirar’ın arkasında kalan Murat Sağlam forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak. Sarı lacivertlilerin Sağ bek mevkisinde görev yapan Murat Sağlam ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.