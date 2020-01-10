MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve iki bakan Moskova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile birlikte MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'ya gidecek.

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'den Rusya'ya gidecek heyet Pazartesi günü Moskova'da olacak.

Libya'daki iç karışıklık ele alınacak

MİT müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte iki bakanın yapacağı Rusya ziyaretinde Libya'daki iç karışıklığın ve Doğu Akdeniz'de yaşanan yeni gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti. Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." demişti.