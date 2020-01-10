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Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık otobüslere evcil hayvanlar alınacak

Otobüsle yolculukta yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar, yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde otobüslerde taşınabilecek. Daha önce taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınmasına izin verilmiyordu.

Hayvanseverleri sevindirecek olan çok önemli bir kararla birlikte otobüsle yolculuklarda yeni dönem başlıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarı cezası verilecek.

Sadece bagajda izin veriliyordu

Daha önceki yönetmelikte, özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümlerde

Resmi Gazete'de yayımlandı

Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, 10 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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