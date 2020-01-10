Ahmet Davutoğlu'dan TikTok paylaşımı! Ne olacak bu mühendislerin hali

Geçen günlerde TikTok hesabı açarak ''gençlik nerede, biz oradayız'' gençlere ulaşmayı hedefleyen Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ilk video geldi.

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıl sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Gençlik nerede dedim? 'TikTok'ta' dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız" şeklinde açıklama yaparak TikTok'a üye olduğunu açıklamıştı.

Ne olacak bu mühendislerin hali

"Ne olacak bu mühendislerin hali?" isimli videoda Davutoğlu, karşısındaki çocukla mühendislik hakkında sohbet ediyor...Davutoğlu sohbette "Mühendislik cazibesini kaybediyor" derken, çocuk da "Bir mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavında büyük bir başarı elde etmek zorundasın. Onun üzerine master yapıp, sonrasında mühendis olabilirsin" yanıtını veriyor.