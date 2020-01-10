Kars'ta tecavüz edilip öldürülmüştü! Sedanur Güzel'in katilleri için karar

KARS'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e tecavüz edip öldürülen zanlılar hakkında bugün karar çıktı. Mahkeme 2 sanığı müebbet hapse çarptırdı, bir zanlı ise beraat etti. Sedanur'un katili komşuları çıkmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet U. (47) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı ve zanlılara en ağır cezanın verilmesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Aile bakanlığı avukatı müebbet istedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa "cinsel istismar" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Sanık Himmet U. ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili küçük kızla aynı köyde oturan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet U. tutuklanmıştı.

Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen şüpheliler hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Zanlılardan biri itiraf etmişti

Olayla ilgili tutuklanan Ahmet Bilen cinayeti ve tecavüzü itiraf etmişti. Ertan Bozkurt ile birlikte Sedanur'u dere yatağına götürdüklerini belirten Ahmet Bilen, yolda giderken diğer zanlı Hikmet Uç ile karşılaştıklarını ve ona kendileriyle gelmesini teklif ettiklerini öne sürmüştü. Dere kenarına götürdükleri Sedanur'u önce bağladıklarını belirten Ahmet Bilen, ardından da sırayla tecavüz ettiklerini anlatmıştı. Ahmet K. cinsel saldırı sonrasında Sedanur'u boğarak öldürdüklerini de itiraf etmişti.