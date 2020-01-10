Bülent Turan'dan gündeme bomba gibi düşecek Ak Parti eleştirisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı televizyon programında Ak Parti'nin seçim kaybetmesiyle alakalı gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayet eden Turan yapılan hatalar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın kaybedildiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ülke TV'de Esa Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen Arafta Sorular programına konuk oldu. Siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bülent Turan: İstanbul ve Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde AK Parti kadrolarının hatalarının etkili olduğunu ve AK Parti'de özgüven eksikliği yaşandığını söyledi.

İş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi: "Her AK Partili gururla onurla, ben AK Partiliyim demesi lazım. Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, başka bir risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım.

Kendi camiamızda özgüven yoksunluğu hissediyorum

Erdoğan ve ekibinin tekrar meydanlarda bangır bangır olmazı lazım. Bir özgüven yoksunluğu hissediyorum.Kendi camiamızdan bahsediyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor.Oysa biz Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Onun özgüveninde hiçbir azalma gördünüz mü şimdiye kadar.Onun çalışma faaliyetinde yavaşlama, yorgunluk gördünüz mü?Twitter'dan korkan bir tarzın, uyduruktan bir yayın kanalından çekinen tarzın bize faydası olmaz. Aman ha adım orada çıkmasın diyen bir anlayış...

Halkın İstanbul ve Ankara seçimlerinde bizi uyarması bir imkandır

Lider çok kuvvetli, halk çok güveniyor. Arada sanki bir yavaşlama, özgüven kaybı var. Bunun acilen telafisi lazım, acilen.Kongreler bir imkandır, genel başkanımızın uyarıları bir imkandır.Halkın zaman zaman, İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi bizi uyarması bir imkandır.Bizim mutlaka bu özgüveni yeniden kuşanmamız, lazım diye düşünüyorum.

Zaten kazanıyoruz dedik

100 tane mesele varsa 20 sene önce, 80'i ortaya konmuştur. Bırak da 20'sini yapalım yavaş yavaş. Ama 80'ini yaptık, bunu söyle, bunu anlatalım.İstanbul'da o kadar iş yapıldı ki, bunu anlatmayı unuttuk. Zaten kazanıyoruz dedik, halk görüyor diye düşündük.

Yaptığımız hatadan dolayı...

Oysa aradaki insanların daha çok anlatsa, konuşsa, kampanya yapsa, İstanbul'u biz niye kaybedelim. Ankara'yı biz niye kaybedelim.Bu insanlar bize 25 sene oy vermişler, İstanbul'u şaha kaldırmışız.Ama biz hata yaptığımızdan dolayı, karşı taraf bugün bayram etmiş.

Daha özgüvenli meydanlara çıkıp...

Bunu görmek durumundayız. Hepimizin daha özgüvenli, daha iddialı meydanlara çıkıp ben buradayım demesi lazım.Yeni dönemde, bu özgüvenle ilgili olan süreci tedavi etmemiz, telafi etmemiz lazım."