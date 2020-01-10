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Marketlerde yeni dönem! Artık bebek bezi jilet prezervatif'e artık alarm takılacak

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Türkiye'deki marketler yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Artık raflardaki pahalı ve değerli ürünlere alarm takılarak veya şeffaf kutu içerisinde satılacak.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, böyle bir uygulamanın marketlerdeki hırsızlık olaylarını azaltacağını ancak kasada bekleme süresini artıracağını belirtiyor.

Alarm takılıp satılacak

Uzmanpara'nın haberine göre Türkiye'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler (Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.

"Marketler şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle: Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek

"Vakit kaybı fazla olacak"

Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur.

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