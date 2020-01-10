Suudi Arabistan'dan füzeli saldırılar için İran'a kınama mesajı

Suudi Arabistan, ABD'nin Irak'taki askeri üslerine yaptığı füze saldırıları nedeniyle İran'a kınama mesajı yayınladı.

İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD üslerine yaptığı saldırı birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bu tepkilere, İran'ı kınadığını açıklayan Suudi Arabistan da eklendi.

"Şiddeti tırmandırmama" daveti

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın yayınladığı kınama mesajında şunlar kaydedildi: Suudi Arabistan Krallığı Irak'taki son gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte, İran tarafından IŞİD'e karşı faaliyet gösteren koalisyon güçleri unsurlarının bulunduğu iki askeri üsse yapılan saldırıları Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği için kınamaktadır. Suudi Arabistan, tüm taraflara sakinleşme, şiddeti tırmandırmama ve Irak'ın istikrarı ve güvenliğini korumaya davet ediyor.

İki askeri üsse yapılan saldırıları Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği için kınıyoruz.