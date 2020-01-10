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Camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" töreni ülkede tartışma yarattı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani için düzenlenen "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören, ülkede tartışma konusu oldu.

ABD-İran hattında gerilim devam ederken Almanya'nın başkenti Berlin'deki Neuköln bölgesinde bulunan İmam Rıza Camisi yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi. Alman basını camide 'ABD'nin öldürdüğü şehitler' törenine geniş yer ayırırken, birçok Alman duruma tepki gösterdi.

Alman kamuoyunda tartışma yarattı

Önceki gece gerçekleşen anma töreninde İranlı general Süleymani ve Hizbullah Tugayları Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e "şehit" denilmesi Alman kamuoyunda tartışma yarattı.

"Bu inanılmaz" manşeti attı

Alman tabloid gazetesi Bild, "Bu inanılmaz! Başkentimiz Berlin'in ortasında üst düzey terörist şehit olarak anıldı" ifadesini kullandı. Haberde yaklaşık 100 kişinin törenlere katıldığı belirtilirken Bild etkinliğin afişi olduğunu iddia ettiği görseli paylaştı.

Göstericiler cami önünde toplandı

Neuköln'de düzenlenen etkinliği protesto etmek için çok sayıda göstericinin cami önüne gittiği belirtirken polisin de teyakkuzda olduğu aktarıldı. Polis yetkilileri, "Bizim için camide gerçekleşen bu etkinlik bir anma töreni. Herhangi bir yasak olamaz" dedi. Bild'in haberinde CDU, Yeşiller, FDP başta olmak üzere birçok siyasi partinin de bu duruma tepki gösterdiği aktarıldı.

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