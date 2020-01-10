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Kadıköy’deki tacizci ilgili flaş gelişme! Genç kadın teşhis etti

KADIKÖY’de genç bir kadını sokak sokak takip ederek taciz etiği belirtilen adam yakalandı.

Kadıköy Hasanpaşa’da yılbaşı gecesi genç bir kadını sokak sokak takip eden şahıs ardından genç kızı taciz etmişti. Kameralara da takılan şahıs ardından kayıplara karışmıştı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası F.K. isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Genç kadın tacizciyi teşhis etti

Tacize uğrayan genç kadın şahsı teşhis etti. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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