Fenerbahçeli Jailson, ''Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Kontratımın sonuna kadar (Mayıs 2020) burada kalmak ve şampiyonluk yaşayıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, sarı-lacivertlilerin Antalya'daki devre arası hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi.

Jailson, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli formayla lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmek istediğini belirtti. Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Luiz Gustavo ile aynı takımda oynamanın kendisini için gurur olduğunu söyledi.

İşte Jailson'un açıklamaları:

"Çok önemli bir dönem bizim için. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp daha iyi yerine getirebilmemiz için çok önemli. İkinci yarıya daha güçlü hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Ben orta saha saha oyuncusuyum, ön liberoyum ama hocamın nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Savunma pozisyonuna da her geçen gün adapte oluyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Rizespor maçında gol atıp takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Her idmandan sonra bitiricilik çalışması yapıyoruz. Tanrı'ya şükürler olsun ki çok güzel bir gol attım.

''Onunla aynı formayı giymek benim için onur''

Luiz Gustavo'yu Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı zamanlardan beni takip ediyorum. Gerçekten çok tecrübeli bir futbolcu. Onunla aynı formayı giymek benim için onur. Minnettarım ve mutluyum. Futbolumu geliştirmem için bana çok yardımcı oluyor. Türkiye Ligi rekabetçi ve dengeli bir lig. 4-5 takım şampiyonluk için yarışacaktır. Biz de konsantre bir şekilde çalışıp sezon sonunda şampiyon olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

''Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem''

Fenerbahçe'den ayrılmayı asla istemem. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Kontratımın sonuna kadar (Mayıs 2020) burada kalmak ve şampiyonluk yaşayıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum. Her oyuncu ülkesinin milli takımının formasını giymek ister. Kim bilir belki bir gün Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyerim"