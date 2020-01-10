Doğa Koleji satışı ne oldu? Bir öğretmen açım intihar edeceğim diye twit attı

İTÜ Vakfı ile satış görüşmeleri süren Doğa Koleji okullarından hala beklenen haber gelmiş değil. Doğa Okulları'nda çalışan bir öğretmenin 'açım intihar edeceğim' mesajı ise twitterı sarstı.

Satışı yılan hikayesine dönen Doğa Koleji en son İTÜ Vakfı ile görüşmeler için masaya oturmuştu. İTÜ Vakfı satış görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı ancak süreç uzadıkça uzadı. 5 aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri için bıçak kemiğe dayanmış durumda.

Bir öğretmen John Lennon takma ismiyle twitterdan attığı mesajla sosyal medyayı sarstı. Elektriği kesilen, doğal gazı borcundan dolayı kapanan öğretmen, yiyecek bir lokmaya muhtaç kaldığını belirtip "intihar etmek istiyorum' diye yazdı. İşte gündeme oturan o mesaj:

Allah rızası İçin yatırın maaşımı. Vallaha öldüm açlıktan. Evimde elektirik yok, doğal gaz kapalı para isteyecek kimsem kalmadı. İntihar etmek istiyorum artık. Bu ülke hiç bir güvenliğim yok. Kimse mi umursamıyor ya? Öleceğim ya. Lütfen diyorum. #dogakoleji — John Lennon (@johnlennon0910) January 9, 2020

Öğretmenin attığı bu mesaj sonrasında sosyal medya çalkalandı. Doğa Koleji mağduru olan öğretmene ulaşmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, ona maddi anlamda destek olmak için seferber oldular. İGDAŞ da öğretmenden abone numarasını göndermesi durumunda gazını açacakları mesajı attı.

İntiharın eşiğine gelen öğretmen aldığı yanıtlar karşısında 'çok utandığını' belirterek şunları yazdı:



Doğa Koleji satışında son durum ne?

5 aydır öğretmenlerine maaş ödemeyen Metal İnşaat şirketine ait Doğa Okulları, İTÜ Vakfı ile pazarlık masasında bulunuyordu. İTÜ'den en son 30 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklamada satış için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Ancak açıklamada öğretmen maaşlarına ve devire ilişkin bir tarih verilmemişti.

Açıklama şöyleydi:

Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız.

Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.