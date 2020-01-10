ABD'ye öfkesi inmiyor! AB ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den tepki

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD ekonomik terör yoluna başvurdu ve İran'ın büyük komutanına 'suikast' düzenleyerek tüm uluslararası düzenlemeleri ihlal etti." ifadeleriyle tepki gösterdi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası intikamın alınacağını söyleyen İran, ABD'nin Irak'taki üslerini balistik füzelerle vurmuştu.

Ruhani, "Washington'ın hatalı ve zararlı hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

"Ekonomik terör yoluna başvurdu"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şunları kaydetti: ABD, tıp ve gıda ürünlerinde bile İran'a karşı yaptırımları güçlendirerek, ekonomik terör yoluna başvurdu ve İran'ın büyük komutanına 'suikast' düzenleyerek tüm uluslararası düzenlemeleri ihlal etti.

Ruhani Avrupa'ya, ABD'nin 'terörist faaliyetlerine' tepki gösterme çağrısı yaptı.

"Avrupa bizi hayal kırıklığına uğrattı"

AB'nin Washington'dan bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini ve Avrupalıların İran'ı tamamen hayal kırıklığına uğratmasını engellemesi gerektiğini de vurgulayan Ruhani, sözlerini şöyle tamamladı: AB, dünyada ağır sorumluluğu olan büyük bir güçtür. Eğer bölgesel barışı ve istikrarı güçlendirecek bir yol izleme niyetindelerse, Tahran AB ile ortaklığa ve işbirliğine hazır olacak.