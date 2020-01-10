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DNANudge DNABand CES 2020 fuarına damga vurdu

CES 2020 fuarı tüm hızıyla devam ediyor. fuarın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de DNANudge DNABand oldu.

DNA testi ile çalışan bu bilekliğin birçok farklı özelliği bulunuyor. Günümüzde kullandığımız bilekliklerden farklı bir amaca hizmet eden DNABudge DNABand DNA’nıza göre yaşamanıza odaklanıyor.

DNA raporu ile bilgi alabiliyor

Shiftdelete’te yer alan habere göre; kullanıcının yanağının iç kısmından alınan bir numune, özel bir kartuş ile analiz ediliyor ve DNA çıkarılıyor. Sonrasında DNABand'e sığacak bir kapsül çıkarılıyor. Kapsül yerleştirildikten sonra yiyecek tarama başlayabiliyor. Ayrıca, DNANudge‘ın bir de mobil uygulaması var. Buradan ürün önerileri ve DNA raporu ile ilgili daha fazla bilgi alınabiliyor.

Yiyeceklerin uygunluğunu belirleme imkanı bulunuyor

DNA testi yapılan kullanıcı bilekliği bir yiyeceğin barkoduna yaklaştırdığı zaman, o yiyeceğin kendisi için uygun olup olmadığını öğrenebiliyor. Yeşil renk uygun, kırmızı ise uygun değil anlamına geliyor.

Bileklik kullancının DNA‘sına uygun birini bulduğunda yakınlaşmasını da tavsiye ediyor. DNA'sı uyumlu kişilerin aynı alışveriş alışkanlıklarına sahip olduğu önermesinden yola çıkan özellik, iki kişinin eşleşmesini de sağlıyor.

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