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İzmir Konak Meydanı'nda kar sürprizi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

Kemalpaşa Belediyesi'nce, Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'nin yakınına kamyonlarla bırakılan kar, kış aylarını genelde yağmurlu geçiren İzmirlileri hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Semt sakinlerinden Gülşah Kurt, "Kar gören masum İzmirliler olarak çok mutluyuz. Keşke yağsa. Biz camdan gördük. Hemen geldik" dedi. Kader Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Kar getirdiler, teşekkür ederiz. Kar görünce heyecanlandık. Hemen geldik" diye konuştu. Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu aktaran Mustafa Yar ise, "Çok güzel bir aktivite. Çok teşekkür ederiz" dedi. Mükerrem Teneke de, "Ben daha önce kar gördüm ama torunum ilk defa kar görüyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırdık burada kar görünce" diye konuştu. Yanında getirdiği çuvala doldurduğu karı Gültepe'de yaşayan ailesine götüreceğini söyleyen 65 yaşındaki Turan Çelik de, "Uzun zamandır kar görmemiştim. Şimdi burada görünce mutlu oldum. Aileme de götüreceğim" dedi.

Vatandaşlar, beyaz mutluluğun keyfini dakikalarca kartopu oynayarak çıkardı.

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