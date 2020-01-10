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Ahmet Davutoğlu'ndan olay Gazeteciler Günü mesajı!

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Davutoğlu'nun açıklamasında olay ifadeler var.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada “Zor koşullarda mesleğinin hakkını vermeye çalışan basın mensupları toplumun sesi olmayı başaracaklardır.” dedi.

Ahmet Davutoğlu, açıklamasına parti programında belirttikleri şu bölümle başladı: “Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş demokratik bir toplumun temel ihtiyacıdır. Bunu yok etmek, usulsüz ve baskıcı metotlarla basında tekelleşmeye yönelmek, Türkiye’nin zihni kapasitesini daraltmaktadır.

Gazetecilerin keyfi gözaltı ya da tutuklamalara maruz kalmadığı düzen vurgusu

Gelecek Partisi olarak Basının baskı altında olmadan, sansür ya da oto sansürün uygulanmadığı, gazetecilerin keyfi gözaltı ya da tutuklamalara ve yargılamalara maruz kalmadığı bir düzen inşa edeceğiz. Programımızda belirttiğimiz bu sözlerimizin arkasındayız. 

Gazeteciliğin doğasında özgürlük vardır

Gazeteciliğin doğasında özgürlüğün var olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, “İnanıyorum ki teknolojinin imkanlarını da kullanan, zor koşullarda mesleğinin hakkını vermeye çalışan basın mensupları toplumun sesi olmayı başaracaklardır. ” ifadesini kullandı.

Gazetecilik mesleği zor günlerden geçiyor

Gazetecilik mesleğinin zor günlerden geçtiği belirten Davutoğlu, tüm gazetecileri kutlarken, görevi başında hayatını kaybeden basın çalışanlarına rahmet diledi.

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