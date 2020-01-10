Ankara'da ekmeğe zam kararı verilmişti! Valilik İptal etti
ANKARA Valiliği, 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararını iptal etti.
Ankara'da 1 lira 50 kuruşa yükselerek tartışma yaratan ekmek fiyatı, Ankara Valiliği'nin gündemine geldi. Valilik, yaptığı değerlendirme sonucunda ekmeğin fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak devam etmesine karar verdi.
Ankara Valiliği iptal etti
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliği'nde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.
Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.
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