Develeri öldüren Avustralya laneti yaşıyor! Evleri terkedin çağrısı yapıldı

AVUSTRALYA eşi benzeri görülmemiş yangınlarla baş etmeye çalışırken bugün sıcaklık 40 dereceye fırladı. Halka evleri terk edin anonsları yapılırken, bir yandan da deve itlafı devam ediyor.

Eylül ayından bu yana süren yangınlarla boğuşan Avustralya kabus dolu günler yaşıyor. Bir yanda acımasızca katlettikleri develer diğer yanda sönme ihtimali zor görünen yangınlar. Buna bugün de de aşırı sıcaklar eklendi.

Ülkede bugün sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcaklıkla birlikte sert rüzgarlar esmeye başladı. Bu da yangınları daha da büyütüp geniş bölgelere yayılmasına sebep oluyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün için "Doğu'daki eyaletler için zor bir gün olacak" dedi.

Evleri terkedin

Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara "evlerini terk etmeleri", aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.

4 aydır yanıyor



Kırsal alanda çıkan ve büyük bir alana yayılan yangınlarda 4 ayda 10.3 milyon hektar (103.000 kilometrekare) alan zarar gördü, en az 27 kişi ve yaklaşık 500 milyon hayvan hayatını kaybetti. Sadece yılbaşından bu yana 1000'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer 4 aydan uzun süredir devam eden yangınların, ciddi bir yağış olmadığı sürece söndürülemeyeceğini belirtiyor.

Kanguru adasının 3'te 2'si yandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.



Öldürülme kararı alınan develer



Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle binlerce deve helikopterlerden ateş açılması yoluyla itlaf ediliyor. Çarşamba günü başlatılan ve beş gün sürecek olan itlaf kararı, Güney Avustralya eyaletinde yaşayan yerli Aborjinlerin, yerleşim alanlarını ve binalarını yabani develerin yıkıma uğratması şikayetleri üzerine alındı. İtlafa bazı yabani atlar da dahil edilecek. 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda develerin hiç bir etkisi bulunmuyor.