Neden istenmeyen adam ilan edildi? Halk TV’den Eren Erdem kararı
Hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle 489 gün cezaevinde kaldıktan sonra yaklaşık 2,5 ay önce tahliye olan CHP'li eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem Halk TV'de ekranlara gelen “Şimdiki Zaman Siyaset” adlı programdan çıkarıldı.
Programı Gürkan Hacır sunuyor, Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz ve Eren Erdem daimi konuk olarak katılıyordu. Eren Erdem programdan çıkarıldı. Erdem’e artık programda yer almayacağı bilgisi bugün iletildi.
Erdem kararı sosyal medya hesabından duyurdu
Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erdem şunları söyledi;
Her Salı günü Halk TV’de @gurkanhacir , @barisyarkadas ve @ismailsaymaz yaptığımız #ŞimdikiZaman programında artık olmayacağım.— Eren Erdem (@erenerdemnet) January 10, 2020
Kalan arkadaşlara başarılar dilerim.
Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden tahliye olan Eren Erdem’in ismi, “Canan Kaftancıoğlu’na karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday olacak” diye geçiyordu.