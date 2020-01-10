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Ali Koç tehlikeyi işaret etti: Avrupa’ya gidememe durumumuz var

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var.'' ifadelerini kullandı.

1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantıları'nın 2020 yılındaki ilk konuğu olan Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu.

''İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak...''
Sezon başından itibaren finansal imkanlar dahilinde doğru işler yaptıklarını aktaran Koç, "Özellikle bu sene arzusu, isteği, aidiyet duygusu yüksek ve pes etmeyen bir takımımız var. İkinci yarıda bir fikstür avantajımız var. İlk altı haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene bambaşka bir hava var. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, desteklerini devam ettirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

''Avrupa’ya gidememe durumumuz var''
''Kulübe her gün para lazım. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz.'' diyen Ali Koç, ''Yeni kaynaklar yaratmak için çaba gösteriyoruz. Mali durumu düzeltemezsek şampiyon olsak dahi Avrupa’ya gidememe durumumuz var.'' ifadelerini kullandı.

"Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum''
Ali Koç: Ali Koç, 1907 Derneği'nde Damien Comolli ve Falette transferi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Comolli'nin twitter hesabı açmasından rahatsız oldum. Kendisini uyaracağım. Onu biz zaten koruruz. Buna gerek yoktu. Falette transferi ile ilgili verdiği bilgi doğru. Bu transferi ben ve yönetim kurulu yaptık."

"Simon Falette'ye güveniyorum''
Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Simon Falette'ye güvendiğini söyleyen Ali Koç, "Simon Falette'ye güveniyorum. Başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

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