HABER /  YEREL
ADV Mazluma Çatı Olalım
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Feriköy mezarlığındaki tecavüz girişimine 19 yıl hapis istemi

ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

İSTANBUL Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunan İkram Ç.'nin 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Müşteki İ.Ü.'nün şikayetçi olarak alınan ifadesinde, şüpheli İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti.

Çıplak vaziyette olay yerinden kaçmıştı 

Şüphelinin vücudunun her yerine dokunduğunu söyleyen müşteki, şüphelinin pantalonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçmış, bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istemişti.

Şüpheli tutuklanmıştı 

Şüpheli İkram Ç. ise ifadesinde para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etmişti. Savcılık, müştekinin gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunması ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İkram Ç. tutuklanmıştı.

"200 lira param var sabaha kadar benimle olacaksın'' 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İkram Ç'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

19 yıl hapis cezası talep edildi 

Şüpheli İkram Ç'nin  "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli İkram Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Crystal Palace Cenk Tosun'u açıkladı
Hafter'le görüşen İtalya Başbakanı Conte Türkiye'ye geliyor! Gündem Libya
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı: 6,3527'den 6,4079'a çıktı
Sergen Yalçın'dan bomba Simon Falette yorumu
Ali Koç tehlikeyi işaret etti: Avrupa’ya gidememe durumumuz var
Neden istenmeyen adam ilan edildi? Halk TV’den Eren Erdem kararı
ÖNCEKİ HABERLER
İran'daki uçak kazasında son dakika gelişmesi! ABD Ukrayna ile paylaştı
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü’nde muhabir olup sokağa çıktı
3 aylar ne zaman giriyor 2020 3 aylar nedir önemi?
Parçalı ay tutulması nedir 2020 ne zaman yaşanacak?
PKK'nın finans kaynağına ağır darbe! 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi
e okul VBS girişi karne notu sorgulama ekranı 2020
Yorumlar