Crystal Palace Cenk Tosun'u açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun'u 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de 9.sırada bulunan Crystal Palace, adı Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Cenk Tosun'u 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Kontrolden geçti imzayı attı

Yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Londra ekibinin forması giyecek.





''Cenk kendini kanıtlamış bir golcü''

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, ''Cenk kendini kanıtlamış bir golcü. Onunla bir süredir ilgileniyorduk, bu yüzden kendisini Crystal Palace'da gördüğümüz için mutluyum.'' dedi.







İlk idmanına çıktı

Cenk Tosun, Crystal Palace ile ilk antrenmanına bile çıktı. Bu sezon Everton ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı 3 asist yaptı.

''Yarının kadrosunda olmak için ısrar ediyor''

Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Onu kadroda bulundurmak ve takımımıza yapacağı katkıları bilmek bizi çok mutlu etti. Yarının kadrosunda olmak için ısrar ediyor. Everton'a bu transferin zamanında yapılmasına izin verdiği için minnettarım. Hala sekiz oyuncumuz eksik olduğu için bu önemli. Cenk ile takviye edilmesi gereken bir pozisyona birini ekliyoruz. Kendisi doğrudan ilk takıma girebilmekten çok daha fazla yeteneğe sahip. EURO 2020 yaklaşırken burada çok iyi işler yapabileceğini umuyoruz.''