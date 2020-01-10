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İran'daki uçak kazasında son dakika gelişmesi! ABD Ukrayna ile paylaştı

İRAN 'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık. ifadelerini kullandı.

Zelensky 3 ülkeye çağrıda bulunmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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