Ece Erken Fenerbahçeli futbolcuyu şikayet etti: Bana kimse gülen surat atamaz

Ünlü sunucu Ece Erken, Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine mesaj attığını itiraf ederken, ''Bana kimse gülen surat atamaz. O futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettim'' dedi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programında şaşırtan bir itirafta bulundu.

''Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik''

''Bana kimse gülen surat atamaz'' diyen ünlü sunucu Ece Erken şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı. Sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim. Şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi.''

Ece Erken kimdir?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.

Ece Erken, 1 Eylül 2008' tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.