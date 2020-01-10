FETÖ'cü Akın İpek twitine çıldıran Mustafa Boydak meydan okudu

TÜRKİYE'nin en büyük mobilya zincirinin eski sahibi olan Mustafa Boydak, Akın İpek ve annesi Melek İpek twitleri ile gündemde. Sabah yazarına attığı bir twit de ortalığı karıştırdı.

FETÖ'ye yardımla suçlanan Boydak ailesinin önemli isimlerinden Mustafa Boydak, sosyal medyada meydan okuyan twitleri ile gündeme oturdu. TMSF tarafından el konulan şirketi Boydak Holding'in adı Erciyes Holding olarak değiştirilen Mustafa Boydak, 'açık çağrımdır' diyerek şöyle bir twit attı:

"Türkiye’de TMSF eliyle yönetilen, el konan şirketleri sahiplerine acilen teslim ediniz. Yapılan, yapılacak usulsüzlükler, yolsuzlukların muhakkak ortaya kalem kalem çıkacağını unutmayalım. İnsanları terörist vs ithamlar TUTMUYOR artık.

Akın İpek'in annesi Melek İpek'e verilen hapis kararına da tepki gösteren Mustafa Boydak şunları yazdı:

-AH MEMLEKETİM NE YAPTIN

Artık sözün bittiği yere geliyoruz Adı gibi Melek Anne’ye de terörden ceza verilmiş. Tekin Kardeşime 79 sene. Hisselere müsadere kararı. Yok artık ya. Şu insanlara yaşattıklarınıza dönün bakın. Bu aile SUÇ işlemez kardeşim. Yapmayın

Aportta bekleyen Boydak twiti kızdırdı

Sabah yazarı Dilek Güngör, hapis cezasının FETÖ'cüleri köşeye sıkıştırdığını yazan bir paylaşım yapınca Boydak buna sinirlendi. Mustafa Boydak, Dilek Güngör'e şunları yazdı:

BAK SONRA ÜZÜLÜRSÜN 🎁✍️

Sabah(raconcusu )yazarı @dilekgunn Aportta bekleyen falan yok Dilek.Hukuk geldiğinde fazlasıyla alacağız rahat ol sen. Evet hortum malumdur ama. Artık mahkemede olan işlere karışma,evladından utan azıcık.📩🏮🔑🧨🧰💰 https://t.co/YK2TpJXJJW — Mustafa Boydak (@Mustafa_Boydak_) January 10, 2020

FETÖ'nün önde gideni tehdit ediyor

Bu mesaj sonrası gazeteci Cem Küçük de olaya dahil oldu. Küçük, Mustafa Boydak'ın tehdit ettiğini belirterek onun için 'FETÖ'nün önde gideni' diye yazdı. Bu twit üzerine Mustafa Boydak'tan şöyle bir karşılık geldi:

HER DEVRİN ADAMI CEM 😎😩😂

Bizim kitabımızda tehdit, şantaj yazmaz. Kendinle karıştırma bizi. Hayırdır?Sağa sola yanaşıyorsun, derdini biliyoruz. Birkaç gün önce yine rezil oldun, HUKUK hepimize ihtiyaç ÇOK DUYGUSAL ÇOCUK 💐🌺🌆👔 https://t.co/dklPpCZHjj — Mustafa Boydak (@Mustafa_Boydak_) January 10, 2020

Boydak ailesinin FETÖ ile ilişkisi

İstikbal markası ile bilinen Kayseri'nin zengin ailelerinden Boydaklar, FETÖ'ye verdikleri destek ile biliniyorlar. Mustafa Boydak 7 yıl hapis yattıktan sonra çıkarken ailenin önde gelen üyeleri hala hapiste. Boydaklar'ın sahibi olduğu Boydak Holding'e de TMSF tarafından el konuldu ve ismi Erciyes Holding olarak değiştirildi.