FETÖ'cü Akın İpek twitine çıldıran Mustafa Boydak meydan okudu
TÜRKİYE'nin en büyük mobilya zincirinin eski sahibi olan Mustafa Boydak, Akın İpek ve annesi Melek İpek twitleri ile gündemde. Sabah yazarına attığı bir twit de ortalığı karıştırdı.
FETÖ'ye yardımla suçlanan Boydak ailesinin önemli isimlerinden Mustafa Boydak, sosyal medyada meydan okuyan twitleri ile gündeme oturdu. TMSF tarafından el konulan şirketi Boydak Holding'in adı Erciyes Holding olarak değiştirilen Mustafa Boydak, 'açık çağrımdır' diyerek şöyle bir twit attı:
"Türkiye’de TMSF eliyle yönetilen, el konan şirketleri sahiplerine acilen teslim ediniz. Yapılan, yapılacak usulsüzlükler, yolsuzlukların muhakkak ortaya kalem kalem çıkacağını unutmayalım. İnsanları terörist vs ithamlar TUTMUYOR artık.
Akın İpek'in annesi Melek İpek'e verilen hapis kararına da tepki gösteren Mustafa Boydak şunları yazdı:
-AH MEMLEKETİM NE YAPTIN
Artık sözün bittiği yere geliyoruz Adı gibi Melek Anne’ye de terörden ceza verilmiş. Tekin Kardeşime 79 sene. Hisselere müsadere kararı. Yok artık ya. Şu insanlara yaşattıklarınıza dönün bakın. Bu aile SUÇ işlemez kardeşim. Yapmayın
Aportta bekleyen Boydak twiti kızdırdı
Sabah yazarı Dilek Güngör, hapis cezasının FETÖ'cüleri köşeye sıkıştırdığını yazan bir paylaşım yapınca Boydak buna sinirlendi. Mustafa Boydak, Dilek Güngör'e şunları yazdı:
BAK SONRA ÜZÜLÜRSÜN 🎁✍️— Mustafa Boydak (@Mustafa_Boydak_) January 10, 2020
Sabah(raconcusu )yazarı @dilekgunn Aportta bekleyen falan yok Dilek.Hukuk geldiğinde fazlasıyla alacağız rahat ol sen. Evet hortum malumdur ama. Artık mahkemede olan işlere karışma,evladından utan azıcık.📩🏮🔑🧨🧰💰 https://t.co/YK2TpJXJJW
FETÖ'nün önde gideni tehdit ediyor
Bu mesaj sonrası gazeteci Cem Küçük de olaya dahil oldu. Küçük, Mustafa Boydak'ın tehdit ettiğini belirterek onun için 'FETÖ'nün önde gideni' diye yazdı. Bu twit üzerine Mustafa Boydak'tan şöyle bir karşılık geldi:
HER DEVRİN ADAMI CEM 😎😩😂— Mustafa Boydak (@Mustafa_Boydak_) January 10, 2020
Bizim kitabımızda tehdit, şantaj yazmaz. Kendinle karıştırma bizi. Hayırdır?Sağa sola yanaşıyorsun, derdini biliyoruz. Birkaç gün önce yine rezil oldun, HUKUK hepimize ihtiyaç ÇOK DUYGUSAL ÇOCUK 💐🌺🌆👔 https://t.co/dklPpCZHjj
Boydak ailesinin FETÖ ile ilişkisi
İstikbal markası ile bilinen Kayseri'nin zengin ailelerinden Boydaklar, FETÖ'ye verdikleri destek ile biliniyorlar. Mustafa Boydak 7 yıl hapis yattıktan sonra çıkarken ailenin önde gelen üyeleri hala hapiste. Boydaklar'ın sahibi olduğu Boydak Holding'e de TMSF tarafından el konuldu ve ismi Erciyes Holding olarak değiştirildi.