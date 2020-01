Web bildirimleri için Bildirt Web Push Notificaiton uygulaması

Web site ve uygulama sahipleri için oldukça ödem kazanan konulardan biri olan Push Notification sistemi popülerliğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Bildirt'te sektöre giriş yaptı.

Pazar payının yükselmesi ve Push Notification hizmeti veren sitelerin fiyatlarının artmasından dolayı Girişimci ve Yazılmcı Murat SAY bu

hizmeti Türkiye için daha kaliteli ve daha ucuz bir sistem olarak yapmaya karar verdi. Yaklaşık 5 ay süren yazılım ve ARGE çalışmaları sonrası Bildirt.com web site sahiplerine hizmet vermeye başladı.



Yüksek fiyat isteyince yerli yazılım geldi

Bildirt.com Kurucusu Murat SAY “Biz push notification sistemini ücretsiz bir şekilde farklı bir firmadan kullanıyorduk. Yaklaşık 3 milyon kadar aktif kullanıcımız vardı. Sistemi kullandığımız firma aldığımız hizmeti ücretli yapmaya karar verdi ve bizden çok yüksek rakamlar istedi. Bizde bu sayede kendi Web Push Notification sistemimizi yapmaya karar verdik ve Bildirt.com’u kurduk. Bildirt’i ilk başlarda sadece kendimiz kullanıyorduk fakat gelen talepler neticesinde diğer web sitelerin kullanımına da

açtık. İyiki yapmışız çünkü Bildirt büyüyen ve gelişen bir hizmet haline geldi. Şu an Türkiye’de önde gelen haber siteleri sistemimizi kullanıyor. Hedefimiz daha çok web site sahibine ulaşarak Bildirt’i büyütmek ve geliştirmek. Biz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.



"Bildirt kullanıcılarına müjdeli bir haberimizde var" diyen Murat Say, şunları söyledi:



-Bildirt adıyla örtüşen bir çalışma içerisine giriyor ve sadece Web Push Notification değil bunun yanında bir çok sosyal medya ve diğer kanallarda gönderilen Bildirimleri tek bir tuşla paylaşılabilir bir hale getirmeyi planlıyoruz. Yani Bildirt kullanıcıları tek bir tuşla her yere

Bildirtebilecek."



Web Push Notification Nedir?

İnternet sitelerinin istedikleri kampanya, haber veya duyuru gibi içerikleri, internet siteleri açık olmasa dahi hatta telefonunuzun ekranı kapalıyken bile gönderilebilen bir bildirim türüdür. Web Notification anlık olarak sesli ve görüntülü kullanıcının direk karşısına çıktığı için mail vb iletişim türlerine göre daha etkilidir. Örneğin bir son dakika haberini aynı andan binlerce hatta kullanıcı sayınıza göre milyonlarca kullanıcıya ulaştırabilir ve bu sayede web sitenize yüksek trafikler çekebilirsiniz. Ayrıca

Push Notification E-Ticaret siteleri için satışa dönüşme oranında oldukça fayda sağlamaktadır.